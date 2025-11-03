Με RF τα πρόστιμα σε χιλιάδες οδηγούς
Με RF τα πρόστιμα σε χιλιάδες οδηγούς
Η διαδικασία επιβολής και είσπραξης κυρώσεων για παραβάσεις στον δρόμο περνάει σε νέα φάση με αναβαθμισμένο ψηφιακό μοντέλο που στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της είσπραξης...
UPD:
Η προσπάθεια αφορά τόσο τις παραδοσιακές κλήσεις που κόβει η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες ξεπερνάνε τις 13.000 κάθε εβδομάδα, όσο και τις μεταφερόμενες κυρώσεις μέσω καμερών ανίχνευσης παραβάσεων, όπως είναι οι κέμερες σε λεωφορεία κλπ. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η χρέωση της παράβασης θα συνοδεύεται από έναν κωδικό τύπου RF (Reference Number) που θα εμφανίζεται στη βεβαίωση, είτε πρόκειται για έντυπη μορφή είτε για ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Ο παραβάτης θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την κλήση ηλεκτρονικά, μέσω του συγκεκριμένου κωδικού, αποφεύγοντας να ιδρυθεί ως ληξιπρόθεσμη οφειλή. Σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απαίτηση θα μεταβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα αντιμετωπίζεται ως φορολογική οφειλή.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα