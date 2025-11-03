Με RF τα πρόστιμα σε χιλιάδες οδηγούς

Η προσπάθεια αφορά τόσο τις παραδοσιακές κλήσεις που κόβει η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες ξεπερνάνε τις 13.000 κάθε εβδομάδα, όσο και τις μεταφερόμενες κυρώσεις μέσω καμερών ανίχνευσης παραβάσεων, όπως είναι οι κέμερες σε λεωφορεία κλπ. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η χρέωση της παράβασης θα συνοδεύεται από έναν κωδικό τύπου RF (Reference Number) που θα εμφανίζεται στη βεβαίωση, είτε πρόκειται για έντυπη μορφή είτε για ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Ο παραβάτης θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την κλήση ηλεκτρονικά, μέσω του συγκεκριμένου κωδικού, αποφεύγοντας να ιδρυθεί ως ληξιπρόθεσμη οφειλή. Σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απαίτηση θα μεταβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα αντιμετωπίζεται ως φορολογική οφειλή.