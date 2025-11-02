Όλα όσα γνωρίζουμε για το φθηνό Land Rover Defender
Στη Land Rover έχουν ξεκινήσει την εξέλιξη του νέου μοντέλου τους που θα αποτελέσει τη μικρότερη και πιο προσιτή έκδοση του Defender.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη φημολογία αλλά και προσμονή αναφορικά με το καινούργιο SUV μοντέλο της Land Rover, στο οποίο ο αγγλικός Τύπος έχει προσδώσει το χαϊδευτικό «baby Defender».
