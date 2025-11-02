Βίλα, κότερο και ένα Lexus στο γκαράζ
Η Lexus σχεδιάζει στο μέλλον να προσφέρει μια αληθινή εμπειρία πολυτέλειας σε άσφαλτο, θάλασσα και διαμονή.
Η Lexus φαίνεται αποφασισμένη να αφήσει πίσω της την εικόνα μιας παραδοσιακής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανοίγοντας νέα κεφάλαια στον κόσμο της πολυτέλειας. Στο πλαίσιο του Japan Mobility Show, η εταιρεία παρουσίασε ένα ευρύτερο όραμα πολυτέλειας, μια premium προσέγγιση ζωής που συνδέει το αυτοκίνητο, το σπίτι και τη θάλασσα.
