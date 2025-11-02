Μπορείτε να «διαβάσετε» τα ελαστικά μιας μοτοσικλέτας;

Τα ελαστικά για μια μοτοσικλέτα είναι με διαφορά το πιο σημαντικό εξάρτημα. Είναι εκείνο το στοιχείο που μας κρατάει σε επαφή με την άσφαλτο και φροντίζει να μένει η μοτοσικλέτα στη σωστή της πορεία φρενάροντας, επιταχύνοντας και στρίβοντας με σταθερότητα.