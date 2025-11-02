Ποιος ευθύνεται για τους χιλιομπαλωμένους ελληνικούς δρόμους

Οι λακκούβες και τα μπαλώματα στους ελληνικούς δρόμους αποτελούν ένα πρόβλημα που, παρά τη συνεχή εξέλιξη των υποδομών, παραμένει επίκαιρο και ταυτόχρονα επικίνδυνο.