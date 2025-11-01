Ποια είναι τα 5 πιο γρήγορα αυτοκίνητα του κόσμου;
Ποια είναι τα 5 πιο γρήγορα αυτοκίνητα του κόσμου;
Λίγο πριν το φράγμα των 500 χλμ./ώρα βρίσκονται πλέον οι κατασκευαστές που ονειρεύονται να βρεθούν στην κορυφή….
UPD:
Πριν από λίγες ημέρες η YangWang κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ ταχύτητας αυτοκινήτου παραγωγής.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα