Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Jaecoo 7 SHS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Jaecoo 7 SHS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Με υβριδική τεχνολογία αιχμής, premium χαρακτηριστικά ποιότητας και μία εμφάνιση που αρέσει τρελά, το Jaecoo 7 SHS είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά PHEV της ελληνικής αγοράς.

Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Jaecoo 7 SHS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Ζούμε σε πολύ ενδιαφέροντες και αναπάντεχους αυτοκινητικούς καιρούς. Και συμβαίνει εδώ και τώρα, ένα ζεστό μεσημέρι των αρχών του Αυγούστου, όταν αφήνεις στο πάρκινγκ των δημοσιογραφικών της Mercedes στην Θηβαϊδος μία κούκλα Ε 220 D (τι αυτοκινητάρα θεέ μου…) και φεύγεις από εκεί με ένα λευκό κινεζικό SUV.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης