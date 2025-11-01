Ο Έλληνας που πέτυχε το αδιανόητο: Ο Θωμάς Κρασώνης μιλά στο newsauto.gr

Άραγε, έχουμε αναρωτηθεί πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί στην Ελλάδα να φτάσει σε επαγγελματικό επίπεδο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, πόσο μάλλον να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης; Ρωτήσαμε τον πρώτο που τα κατάφερε και φέρνουμε τις απαντήσεις.

