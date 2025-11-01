Ο Έλληνας που πέτυχε το αδιανόητο: Ο Θωμάς Κρασώνης μιλά στο newsauto.gr
NEWSAUTO.GR

Ο Έλληνας που πέτυχε το αδιανόητο: Ο Θωμάς Κρασώνης μιλά στο newsauto.gr

Άραγε, έχουμε αναρωτηθεί πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί στην Ελλάδα να φτάσει σε επαγγελματικό επίπεδο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, πόσο μάλλον να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης; Ρωτήσαμε τον πρώτο που τα κατάφερε και φέρνουμε τις απαντήσεις.

Ο Έλληνας που πέτυχε το αδιανόητο: Ο Θωμάς Κρασώνης μιλά στο newsauto.gr
Η ιστορία του περιέχει πρόσωπα, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής F1, Ζακ Βιλνέβ και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρής Παπαλουκάς!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης