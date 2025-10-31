Γιατί η Gen Z φοβάται… το βενζινάδικο;

Έχουμε ακούσει για πολλές trendy φοβίες που παρουσιάζονται σωρηδόν στα social media αλλά για την φοβία της μάνικας, πρώτη φορά ακούμε. Και όπως φαίνεται τα πράγματα είναι σοβαρά (μέχρι να έρθει η νέα μοδάτη φοβία).