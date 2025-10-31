Γιατί η Gen Z φοβάται… το βενζινάδικο;
Γιατί η Gen Z φοβάται… το βενζινάδικο;
Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές της βενζίνης είναι τρομακτικές. Όμως στην περίπτωση της νέας γενιάς κάτι άλλο πιο παράξενο συμβαίνει.
UPD:
Έχουμε ακούσει για πολλές trendy φοβίες που παρουσιάζονται σωρηδόν στα social media αλλά για την φοβία της μάνικας, πρώτη φορά ακούμε. Και όπως φαίνεται τα πράγματα είναι σοβαρά (μέχρι να έρθει η νέα μοδάτη φοβία).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα