Έρχεται το νέο Χάμερ: Υβριδικό και χωρίς οδηγό

Φέτος, το εμβληματικό Humvee συμπληρώνει 40 χρόνια υπηρεσίας στον αμερικανικό στρατό. Μετά από τέσσερις δεκαετίες αδιάκοπης δράσης, η AM General συνεχίζει να το ανανεώνει, με πλήθος εκδόσεων για κάθε αποστολή.