Βάζουν όριο ταχύτητας και στους… πεζούς
Δεν αρκούν πλέον οι περιορισμοί στους δρόμους, καθώς έρχονται αντίστοιχες προβλέψεις και για τα πεζοδρόμια.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι πεζοί στη Σλοβακία θα πρέπει να κινούνται με μέγιστη ταχύτητα έξι χιλιομέτρων την ώρα σε όλα τα πεζοδρόμια. Όσοι υπερβούν το όριο κινδυνεύουν με χρηματικό πρόστιμο.
