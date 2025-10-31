Δοκιμάζουμε το Dongfeng Box - Με τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
Δοκιμάζουμε το Dongfeng Box - Με τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
H Dongfeng με το Box δίνει τις σωστές απαντήσεις -και την σωστή τιμή- σε όσους αναζητούν ένα χαριτωμένο μικρό ηλεκτρικό με premium χαρακτηριστικά ποιότητας.
Πόσες είναι τελικά; Λίγο πριν χάσουμε το μέτρημα καθίσαμε και βγάλαμε ένα σύνολο: 28 τον αριθμό. Τόσες είναι οι κινεζικές εταιρείες που έχουν κάνει την είσοδό τους στην ελληνική αγορά όπως σας γράψαμε εδώ. Και αυτό για την ώρα, γιατί σύντομα αναμένονται και νέες προσθήκες με ονόματα που μέχρι λίγο καιρό απασχολούσαν μόνο τους μυημένους.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα