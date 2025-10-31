Θα «τελειώσουν» τα μισά αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, περίπου 45% των αυτοκινήτων που κινούνται σήμερα στη χώρα θεωρούνται ηλικίας άνω των 10 - 12 ετών, μια συνθήκη που τα τοποθετεί σε άμεσο κίνδυνο να εξαιρεθούν ή να υποστούν σημαντικά περιοριστικά μέτρα.

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ποσοτικό αλλά δομικό και με την κλιματική κρίση να χτυπάει και την Ελλάδα, όπως βλέπουμε τόσο με τις πυρκαγιές, όσο και με τα αποθέματα νερού. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ι.Χ. στην Ελλάδα αγγίζει περίπου 17,5 έτη - ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση - όταν ο μέσος πανευρωπαϊκά βρίσκεται γύρω στα 12–13 χρόνια. Η μεγάλη αυτή διαφορά σημαίνει ότι τα ελληνικά οχήματα τυπικά έχουν μεγαλύτερη φθορά, πληρούν παλαιότερα πρότυπα εκπομπών, υπόκεινται σε υψηλότερο ρίσκο τεχνικών προβλημάτων και καθίστανται πιθανό «δακτυλοδεικτούμενο» στο πλαίσιο καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προωθεί πλέον με αποφασιστικότητα το πλαίσιο για τις ζώνες χαμηλών εκπομπών (ZBE), τα κριτήρια εισόδου σε αστικά κέντρα, όσο και την επιβολή αυστηρότερων ορίων για τα μικροσωματίδια (PM 10, NO₂) έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει κεντρικό «κούρεμα» αυτής της στιγμής για όλα τα παλαιά οχήματα στην Ελλάδα, στην πράξη θα οδηγηθούμε σε κατάργηση της ελεύθερης και απεριόριστης κυκλοφορίας τους. Οδηγοί που διαθέτουν οχήματα προδιαγραφών Euro 4 και πιο παλιά, τα οποία στις ελληνικές συνθήκες αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό, θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν είτε περιορισμούς, είτε πολύ υψηλότερο κόστος χρήσης, είτε σταδιακή απαξίωση.