Το ρομπότ της Tesla έρχεται Ελλάδα σε τιμή έκπληξη! (video)

Το Optimus, το ανθρωποειδές που ο Έλον Μασκ θεωρεί ότι θα καθορίσει την αξία της εταιρείας περισσότερο κι από τα αυτοκίνητα, μπαίνει στο τελευταίο σπριντ πριν από την εμπορική του πορεία και ανοίγει μια ανατριχιαστική –και συνάμα συναρπαστική– σελίδα στην ανθρώπινη ιστορία.

Η τιμή-στόχος που έχει περιγραφεί δημόσια κινείται στο εύρος 25.000–30.000 δολαρίων, κάτι που μεταφράζεται περίπου σε 22.000 – 25.000 ευρώ για την Ευρώπη με τις σημερινές ισοτιμίες και προ φόρων. Δεν μιλάμε απλά για άλλη μια συσκευή στο σπίτι μας, αλλά για ένα γενικής χρήσης ανθρωποειδές που φιλοδοξεί να εκτελεί δουλειές στο σπίτι, στην αποθήκη, στο γραφείο και στη βιομηχανία, ενώ το hardware του θα «κουμπώνει» πάνω σε ένα λογισμικό που θα αναβαθμίζεται συνεχώς over-the-air, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα αυτοκίνητα της Tesla...





