Ποιο είναι το πιο cool περιπολικό στον κόσμο;
Η καινούργια Maserati MCPura αποκτά χρώματα της ιταλικής αστυνομίας και σειρήνα, για να αποτελέσει μέρος του στόλου των Carabinieri.
Στην έδρα της Γενικής Διοίκησης των Carabinieri στη Ρώμη παρουσιάστηκαν πρόσφατα τα νέα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη μεταφορά οργάνων και αίματος.
