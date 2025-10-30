Χρηματοδοτήσεις: Με 130€ το μήνα νέο αυτοκίνητο

Ήταν το 1895, όταν ο μηχανικός Vaclav Laurin και ο βιβλιοπώλης Vaclav Klement αποφάσισαν να φτιάξουν μόνοι τους ένα ποδήλατο. Ο λόγος ήταν ότι εκνευρίστηκαν με τη γερμανική εξυπηρέτηση πελατών! Ο Klement είχε στείλει ένα γράμμα σε γερμανική εταιρεία ζητώντας ανταλλακτικά για το ποδήλατό του. Η απάντηση που έλαβε τον έκανε έξαλλο: «Αν θέλετε να σας καταλάβουμε, γράψτε στα γερμανικά».

Εκείνος το πήρε προσωπικά και μαζί με τον Laurin αποφάσισαν να κατασκευάσουν μόνοι τους ποδήλατα, ιδρύοντας τη δική τους εταιρεία. Το αποτέλεσμα ήταν η Laurin & Klement, που σύντομα άρχισε να κατασκευάζει μοτοποδήλατα και λίγο αργότερα αυτοκίνητα.