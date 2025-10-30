Χρηματοδοτήσεις: Με 130€ το μήνα νέο αυτοκίνητο
NEWSAUTO.GR

Χρηματοδοτήσεις: Με 130€ το μήνα νέο αυτοκίνητο

Η Skoda γιορτάζει τα 130 χρόνια της και προσφέρει το εξαιρετικό Fabia με δελεαστική τιμή και πλούσιο εξοπλισμό.

Χρηματοδοτήσεις: Με 130€ το μήνα νέο αυτοκίνητο
UPD:

Ήταν το 1895, όταν ο μηχανικός Vaclav Laurin και ο βιβλιοπώλης Vaclav Klement αποφάσισαν να φτιάξουν μόνοι τους ένα ποδήλατο. Ο λόγος ήταν ότι εκνευρίστηκαν με τη γερμανική εξυπηρέτηση πελατών! Ο Klement είχε στείλει ένα γράμμα σε γερμανική εταιρεία ζητώντας ανταλλακτικά για το ποδήλατό του. Η απάντηση που έλαβε τον έκανε έξαλλο: «Αν θέλετε να σας καταλάβουμε, γράψτε στα γερμανικά».

Εκείνος το πήρε προσωπικά και μαζί με τον Laurin αποφάσισαν να κατασκευάσουν μόνοι τους ποδήλατα, ιδρύοντας τη δική τους εταιρεία. Το αποτέλεσμα ήταν η Laurin & Klement, που σύντομα άρχισε να κατασκευάζει μοτοποδήλατα και λίγο αργότερα αυτοκίνητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης