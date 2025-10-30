Τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις SUV την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, πρώτο σε ταξινομήσεις ήταν το Toyota Yaris Cross με 5.637 μονάδες. Ακολούθησε σε μικρή απόσταση το Peugeot 2008 με 5.326, ενώ στην 3η θέση ήταν το καινούργιο Citroen C3 με 4.234 μονάδες, δείχνοντας τη δυναμική των “αστικών” crossover.

