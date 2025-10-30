Τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις SUV την Ελλάδα
Τα μικρά SUV έχουν την τιμητική τους καθώς προσφέρουν, ευελιξία, χώρους και φυσικά οικονομία…
Η ελληνική αγορά συνεχίζει να… ποντάρει στα μικρά και οχήματα ελευθέρου χρόνου, γεγονός που αποτυπώνεται στις ταξινομήσεις που συνεχώς παρουσιάζουν άνοδο της κατηγορίας SUV.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, πρώτο σε ταξινομήσεις ήταν το Toyota Yaris Cross με 5.637 μονάδες. Ακολούθησε σε μικρή απόσταση το Peugeot 2008 με 5.326, ενώ στην 3η θέση ήταν το καινούργιο Citroen C3 με 4.234 μονάδες, δείχνοντας τη δυναμική των “αστικών” crossover.
