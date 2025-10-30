Triumph Trident 800: Την περιμέναμε και έγινε πραγματικότητα

Δεν υπήρχε νομίζω κανείς που να πίστεψε ότι η Triumph, μετά την παρουσίαση πέρυσι της Tiger Sport 800, δεν θα προχωρούσε σε μια αντίστοιχη έκδοση για την Trident. Έναν χρόνο λοιπόν περίπου μετά οι Βρετανοί ρίχνουν στο παιχνίδι τη μεγαλύτερη Trident 800 βάζοντας φωτιά σε μια πολύ αγαπημένη κατηγορία μοτοσικλετών.