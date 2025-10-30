ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Ποιο είναι το επταθέσιο SUV με αυτονομία 1.000 χλμ. που έρχεται;
NEWSAUTO.GR

Ποιο είναι το επταθέσιο SUV με αυτονομία 1.000 χλμ. που έρχεται;

Η Chery λανσάρει στην Ευρώπη ένα επταθέσιο SUV με αποδοτικό Plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης και ισχύ άνω των 400 ίππων.

Ποιο είναι το επταθέσιο SUV με αυτονομία 1.000 χλμ. που έρχεται;
UPD:
Η Chery αποκάλυψε το νέο επταθέσιο μοντέλο της, με το οποίο στοχεύει να εκπροσωπηθεί στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης