Ποιο είναι το επταθέσιο SUV με αυτονομία 1.000 χλμ. που έρχεται;
Ποιο είναι το επταθέσιο SUV με αυτονομία 1.000 χλμ. που έρχεται;
Η Chery λανσάρει στην Ευρώπη ένα επταθέσιο SUV με αποδοτικό Plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης και ισχύ άνω των 400 ίππων.
UPD:
Η Chery αποκάλυψε το νέο επταθέσιο μοντέλο της, με το οποίο στοχεύει να εκπροσωπηθεί στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV στην ευρωπαϊκή αγορά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα