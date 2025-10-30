Κινδυνεύεις αν πάρεις βενζίνης, diesel η υβριδικό; - Ολη η αλήθεια
Η συζήτηση γύρω από το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη συνεχίζεται, με την αμφιβολία από τους υποψηφίους αγοραστές να είναι έντονη. Ιδού η αλήθεια για να ξεδιαλύνουμε κάθε φόβο και απορία...
Η βασική είδηση και -για να είμαστε ξεκάθαροι- είναι πως το πλαίσιο για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνη/ντίζελ) και φυσικά τα υβριδικά, δεν αλλάζει άμεσα για τα νέα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν εντός των επόμενων ετών — και ότι οι καταναλωτές σήμερα δεν χρειάζεται να αισθάνονται πως «επενδύουν σε τεχνολογία που καταδικάζεται».
Τι ισχύει σήμερα σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής
Το πλαίσιο της European Commission προβλέπει ότι, για τα νέα οχήματα επιβατικά και van που θα κυκλοφορούν από το 2035 και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο στόχος είναι «0 g CO₂/χλμ», δηλαδή μηδενικές εκπομπές νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.
