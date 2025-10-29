Ο Μεγάλος Αδελφός επεμβαίνει και στα όρια ταχύτητας
Οι επίμονες παραβάσεις ταχύτητας ίσως σύντομα πάψουν να υπάρχουν, όχι χάρη στους ελέγχους, αλλά στην τεχνολογία.
Νέο νομοσχέδιο στις ΗΠΑ προβλέπει την υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευών που δεν επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ξεπεράσει το όριο.
