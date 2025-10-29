Επίσημο: Αυτή είναι η νέα εποχή της Toyota Corolla

Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο και προμηνύει ένα μοντέλο που θα συνδυάζει ηλεκτρική και θερμική καρδιά, μεταμορφώνοντας το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο του πλανήτη σε σύμβολο ευελιξίας και τεχνολογικής ωριμότητας.

Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις από το 1966, η Corolla υπήρξε ανέκαθεν ο καθρέφτης των αναγκών της κάθε εποχής στο πέρασμα όλων αυτών των δεκαετιών.