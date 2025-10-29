Επίσημο: Αυτή είναι η νέα εποχή της Toyota Corolla
Η Toyota αποκαλύπτει την πιο ριζοσπαστική Corolla όλων των εποχών – ένα concept που ενώνει το παρελθόν με το ηλεκτρικό μέλλον.

Η Toyota αλλάζει τα δεδομένα της αυτοκινητικής ιστορίας με το νέο Corolla Concept, ένα πρωτότυπο που σηματοδοτεί την αναγέννηση του πιο επιτυχημένου μοντέλου όλων των εποχών.

Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο και προμηνύει ένα μοντέλο που θα συνδυάζει ηλεκτρική και θερμική καρδιά, μεταμορφώνοντας το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο του πλανήτη σε σύμβολο ευελιξίας και τεχνολογικής ωριμότητας.

Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις από το 1966, η Corolla υπήρξε ανέκαθεν ο καθρέφτης των αναγκών της κάθε εποχής στο πέρασμα όλων αυτών των δεκαετιών.

