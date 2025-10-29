Διαθέσιμη σε καλή τιμή η ολοκαίνουργια naked, Morbidelli F352

Η Morbidelli εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο την γκάμα της στην Ελλάδα ανακοινώνοντας την άφιξη της F352. Πρόκειται για μια ολοκαίνουρια naked μοτοσικλέτα που ενσωματώνει την ιταλική σχεδιαστική φιλοσοφία με σύγχρονη τεχνολογία.