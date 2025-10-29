Η παρά φύση πολιτική Trump και το μοντέλο Kim
NEWSAUTO.GR

Η παρά φύση πολιτική Trump και το μοντέλο Kim

Η πρόσφατη ενεργοποίηση δασμών από τη διοίκηση Donald Trump στον κλάδο των αυτοκινήτων και εξαρτημάτων στις ΗΠΑ πυροδοτεί σημαντικές ανακατατάξεις στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η παρά φύση πολιτική Trump και το μοντέλο Kim
UPD:

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με εναλλακτικές λύσεις όπως η χρήση “bonded warehouses” (αποθήκες υπό τελωνειακή σύμβαση), αναδεικνύει απολύτως τις προκλήσεις που έρχονται για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς επενδύσεις.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επιβάλλει δασμό 25 % στις εισαγωγές επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών στο πλαίσιο της προεδρικής διακήρυξης «Adjusting Imports of Automobiles and Automobile Parts Παράλληλα, εισαγωγές εξαρτημάτων αυτοκινήτων επηρεάζονται επίσης με 25 % δασμό από τις 3 Μαΐου 2025, για προϊόντα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της συμφωνίας USMCA ή άλλων προσαρμοσμένων κανόνων.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης