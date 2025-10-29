Η παρά φύση πολιτική Trump και το μοντέλο Kim
Η πρόσφατη ενεργοποίηση δασμών από τη διοίκηση Donald Trump στον κλάδο των αυτοκινήτων και εξαρτημάτων στις ΗΠΑ πυροδοτεί σημαντικές ανακατατάξεις στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με εναλλακτικές λύσεις όπως η χρήση “bonded warehouses” (αποθήκες υπό τελωνειακή σύμβαση), αναδεικνύει απολύτως τις προκλήσεις που έρχονται για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς επενδύσεις.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επιβάλλει δασμό 25 % στις εισαγωγές επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών στο πλαίσιο της προεδρικής διακήρυξης «Adjusting Imports of Automobiles and Automobile Parts Παράλληλα, εισαγωγές εξαρτημάτων αυτοκινήτων επηρεάζονται επίσης με 25 % δασμό από τις 3 Μαΐου 2025, για προϊόντα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της συμφωνίας USMCA ή άλλων προσαρμοσμένων κανόνων.
