Οδηγούμε τα ανανεωμένα SEAT Ibiza και Arona στην Ισπανία - Πότε έρχονται στη χώρα μας;

Ήταν απορία όλων εδώ και λίγο καιρό, τι ακριβώς θα γίνει με την SEAT, αν θα παραμείνει στη σκιά της CUPRA, πολύ περισσότερο τι μέλει γενέσθαι με τα παραδοσιακά μοντέλα στη βάση της. Ε, λοιπόν, η απάντηση ήρθε εύκολα και εύλογα στο ταξίδι στην Ίμπιζα από επίσημα χείλη της εταιρίας που βροντοφώναξαν πως η ισπανική φίρμα είναι και θα είναι μαζί μας και στο μέλλον, ναι, με πρωταγωνιστές τα δυο compact best seller της, τα Ibiza και Arona.