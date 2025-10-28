Οι πελάτες της έχουν πολλά… νεύρα
Οι πελάτες της έχουν πολλά… νεύρα
Παρά τα ρεκόρ πωλήσεων, η Ferrari αναγνωρίζει ότι οι υπερβολικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις αρχίζουν να δοκιμάζουν την υπομονή ακόμη και των πιο πιστών πελατών της.
Παρά τα ρεκόρ πωλήσεων, η Ferrari αναγνωρίζει ότι οι υπερβολικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις αρχίζουν να δοκιμάζουν την υπομονή ακόμη και των πιο πιστών πελατών της.
Η Ferrari εξακολουθεί να λειτουργεί με τη φιλοσοφία της σπανιότητας, όμως ο διευθύνων σύμβουλος Benedetto Vigna παραδέχεται ότι οι μεγάλες λίστες αναμονής «κουράζουν» τους αγοραστές. Με την παραγωγή του 2026 ήδη εξαντλημένη, οι νέες παραγγελίες δεν θα παραδοθούν πριν από το 2027, γεγονός που αυξάνει την ανυπομονησία των πελατών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα