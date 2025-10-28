Η νέα γενιά δεν «ψήνεται» με τα γκάζια αλλά…
Νέα έρευνα της Continental αποκαλύπτει πως για τη Γενιά Υ και Ζ, το αυτοκίνητο παραμένει συνώνυμο ελευθερίας, τεχνολογίας και γοήτρου.
Νέα έρευνα της Continental αποκαλύπτει πως για τη Γενιά Υ και Ζ, το αυτοκίνητο παραμένει συνώνυμο ελευθερίας, τεχνολογίας και γοήτρου.
Μετά από μία κάμψη σχεδόν μιας δεκαετίας, το αυτοκίνητο δείχνει να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, όχι μόνο ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως σύμβολο ταυτότητας.
Η νέα παγκόσμια μελέτη κινητικότητας της Continental δείχνει πως περισσότεροι από τους μισούς νέους οδηγούς στη Γερμανία (54%) θεωρούν το αυτοκίνητο status symbol, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2017.
Ειδικά στις μεγάλες πόλεις, επτά στους δέκα νέους (67%) βλέπουν το αυτοκίνητο ως ένδειξη προσωπικής επιτυχίας και κοινωνικής θέσης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr