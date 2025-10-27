Γιατί αυτή η Ferrari είχε μόνο έναν καθρέπτη;
Μια Ferrari χωρίς δεξιό καθρέπτη δείχνει σαν κάτι να της λείπει. Κι όμως, πίσω από αυτήν τη φαινομενικά παράξενη επιλογή κρύβεται μηχανολογική λογική και κανονισμοί της εποχής.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν η Ferrari Testarossa έκανε την εμφάνισή της, τίποτα πάνω της δεν ήταν διακριτικό: τεράστιο πλάτος, πλαϊνές γρίλιες-σήμα κατατεθέν και ένας θρυλικός flat-12 κινητήρας. Όμως αυτό που προκάλεσε συζητήσεις ήταν κάτι πολύ μικρότερο — ο μοναδικός καθρέπτης, τοποθετημένος μόνο στην πλευρά του οδηγού.

