Γιατί αυτή η Ferrari είχε μόνο έναν καθρέπτη;

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν η Ferrari Testarossa έκανε την εμφάνισή της, τίποτα πάνω της δεν ήταν διακριτικό: τεράστιο πλάτος, πλαϊνές γρίλιες-σήμα κατατεθέν και ένας θρυλικός flat-12 κινητήρας. Όμως αυτό που προκάλεσε συζητήσεις ήταν κάτι πολύ μικρότερο — ο μοναδικός καθρέπτης, τοποθετημένος μόνο στην πλευρά του οδηγού.