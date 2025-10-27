﻿Πολύ δελεαστική η τιμή του Morbidelli T502X στην Ελλάδα
Η Morbidelli υποδέχεται στην Ελλάδα την πολυαναμενόμενη T520X με τιμή που θα συζητηθεί!

Η Morbidelli αποκάλυψε την τιμή της πολυαναμενόμενης μεσαίας adventure T502X η οποία προκαλεί εντύπωση με το καλημέρα. Η νέα μοτοσικλέτα, η οποία έφτασε στην Ελλάδα και μπορείτε να τη δείτε στο δίκτυο της Motoway, έχει προσιτό κόστος κτήσης και είναι διαθέσιμη σε μαύρο και λευκό, ενώ σύντομα θα προστεθεί και μπλε απόχρωση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
