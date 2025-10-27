Δοκιμάζουμε το υβριδικό Renault Rafale - Πόσο έχει στην Ελλάδα;

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Renault προσπαθεί να αλώσει το πιο premium κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς. Είναι όμως μάλλον η πρώτη φορά που στο πρόσωπο του Rafale, το κάνει με αξιώσεις. Προσδεθείτε, οι Γάλλοι απογειώνονται.