Ο Νόρις κυρίαρχος και πρώτος (+video)

Ο Νόρις ξεκίνησε ιδανικά, έμεινε μακριά από κακοτοπιές και πήρε μία κυριαρχική νίκη η οποία τον φέρνει πλέον στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το πρωτάθλημα οδηγών. Δεύτερος ήταν ο Λεκλέρ ο οποίος κρατήθηκε οριακά μπροστά από τον Φερστάπεν χάρη και σε ένα αστείο VSC της διεύθυνσης αγώνα στον τελευταίο γύρο.