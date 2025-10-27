Ο Νόρις κυρίαρχος και πρώτος (+video)
Ο Λάντο Νόρις κυριάρχησε στο GP του Μέξικο Σίτι και πέρασε στην πρωτοπορία της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Δεύτερος ο Λεκλέρ με τον Φερστάπεν τρίτο έπειτα από ένα αστείο VSC στο τέλος.

Γράφαμε σήμερα ότι σε περίπτωση που ο Νόρις στρίψει πρώτος μετά την εκκίνηση θα κυριαρχήσει στον αγώνα. Και αυτό ακριβώς συνέβη στο GP του Μέξικο Σίτι.

Ο Νόρις ξεκίνησε ιδανικά, έμεινε μακριά από κακοτοπιές και πήρε μία κυριαρχική νίκη η οποία τον φέρνει πλέον στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το πρωτάθλημα οδηγών. Δεύτερος ήταν ο Λεκλέρ ο οποίος κρατήθηκε οριακά μπροστά από τον Φερστάπεν χάρη και σε ένα αστείο VSC της διεύθυνσης αγώνα στον τελευταίο γύρο.

