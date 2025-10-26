Suzuki Vitara: Το παλαιάς κοπής όνομα, βαρύ σαν ιστορία
Το Suzuki Vitara είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που «κουβαλούν» ιστορία. Γι’ αυτό και εξακολουθεί να πουλά στην Ελλάδα και την Ευρώπη: είναι τίμιο, ελαφρύ για την κατηγορία, οικονομικό στην κατανάλωση, με πραγματική τετρακίνηση AllGrip και αξιόπιστη καθημερινή λειτουργία. Όμως ταυτόχρονα είναι και ένα μοντέλο παλαιάς τεχνολογίας, που είναι στη δύση του…
Η τέταρτη γενιά παρουσιάστηκε το 2015 και έκτοτε ζει με ανανεώσεις σε αισθητικό και εξοπλιστικό επίπεδο, χωρίς να αλλάξει πλατφόρμα ή αρχιτεκτονική. Αυτό αποτυπώνεται σε βασικές πτυχές: τα συστήματα υποβοήθησης είναι πιο «δεύτερης γενιάς» σε σχέση με τους νεότερους ανταγωνιστές, η ηχομόνωση και η αίσθηση στιβαρότητας δεν φτάνουν τα κορυφαία της κατηγορίας και ο ψηφιακός διάκοσμος, παρά την προσθήκη μεγαλύτερης οθόνης στις πρόσφατες αναβαθμίσεις, παραμένει πίσω σε ταχύτητα και ενοποίηση λειτουργιών.
