KLE 500: H Kawasaki πάει για το μεγάλο comeback

Η Kawasaki αφήνει πίσω μία περίοδο σχετικής μετριότητας σε ό,τι αφορά τη μεσαία κατηγορία on-off μοτοσυκλετών και φέρνει τη νέα KLE 500 για το 2026 με σαφή στόχο να καλύψει το «κενό» που άφησε η απουσία πιο «περιπετειώδους» πρότασης στην γκάμα της.

