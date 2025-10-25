KLE 500: H Kawasaki πάει για το μεγάλο comeback
KLE 500: H Kawasaki πάει για το μεγάλο comeback
Η Kawasaki αφήνει πίσω μία περίοδο σχετικής μετριότητας σε ό,τι αφορά τη μεσαία κατηγορία on-off μοτοσυκλετών και φέρνει τη νέα KLE 500 για το 2026 με σαφή στόχο να καλύψει το «κενό» που άφησε η απουσία πιο «περιπετειώδους» πρότασης στην γκάμα της.
Η νέα KLE 500 έρχεται να απαντήσει στις αυξανόμενες απαιτήσεις των αναβατών που αναζητούν μια καθημερινή μοτοσυκλέτα με δυνατότητα για ταξίδι, διπλή χρήση ασφάλτου-χώματος και παράλληλα «ζωντανό» χαρακτήρα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα