Η ώρα αλλάζει και επηρεάζει τους οδηγούς

Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την καθιερωμένη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ της Ε.Ε. Η αλλαγή αυτή μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον ώρα ύπνου, ωστόσο για τους οδηγούς κρύβει παγίδες που σχετίζονται με την κόπωση, την προσαρμογή και την ορατότητα στους δρόμους.