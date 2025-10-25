Η ώρα αλλάζει και επηρεάζει τους οδηγούς
Η ώρα αλλάζει και επηρεάζει τους οδηγούς
Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία: οι αλλαγές στη διάρκεια της ημέρας και στους βιορυθμούς επηρεάζουν άμεσα την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια.
Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την καθιερωμένη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ της Ε.Ε. Η αλλαγή αυτή μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον ώρα ύπνου, ωστόσο για τους οδηγούς κρύβει παγίδες που σχετίζονται με την κόπωση, την προσαρμογή και την ορατότητα στους δρόμους.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα