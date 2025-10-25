Επίδειξη δύναμης της Skoda προς τον ανταγωνισμό
NEWSAUTO.GR

Επίδειξη δύναμης της Skoda προς τον ανταγωνισμό

Σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ οικονομίας με αυτόν τον κινητήρα της!

Επίδειξη δύναμης της Skoda προς τον ανταγωνισμό
UPD:

Το νέο Skoda Superb απέδειξε ότι η τεχνολογία και η αποδοτικότητα πάνε μαζί, διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με ένα μόνο ρεζερβουάρ πετρελαίου και γράφοντας το όνομά του στο βιβλίο Guinness.
Η Skoda θέτει νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα, καθώς το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη μηχανολογική αρτιότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα του μοντέλου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης