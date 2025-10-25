Επίδειξη δύναμης της Skoda προς τον ανταγωνισμό
Σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ οικονομίας με αυτόν τον κινητήρα της!
Το νέο Skoda Superb απέδειξε ότι η τεχνολογία και η αποδοτικότητα πάνε μαζί, διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με ένα μόνο ρεζερβουάρ πετρελαίου και γράφοντας το όνομά του στο βιβλίο Guinness.
Η Skoda θέτει νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα, καθώς το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη μηχανολογική αρτιότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα του μοντέλου.
