EV SUV σε τιμή έκπληξη - Το δοκιμάζουμε
Σαν να ρίχνεις έναν μονομάχο σε μια αρένα γεμάτη με άγρια θηρία και πάνοπλους πολεμιστές. Κάπως έτσι είναι η κατηγορία των B-SUV σήμερα.
Αλλά το νέο C3 Aircross δεν είναι ανυπεράσπιστο. Το αντίθετο. Η Citroën στοιχηματίζει την καλή της εμπορική πορεία σε αυτό. Και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που δοκιμάζουμε θα παίξει σημαντικό ρόλο.
Παρατηρώ με ενδιαφέρον την τάση τα B-SUV να θέλουν να γίνουν πιο μεγάλα, προφανώς για να κόψουν από τα C-SUV, τα οποία θέλουν να γίνουν πιο μεγάλα, για να κόψουν από τα D και πάει λέγοντας. Τα όρια έχουν αρχίσει να θολώνουν. Παρ’ όλα αυτά, ένας γενικός μπούσουλας συνεχίζει να υφίσταται: οτιδήποτε κάτω από 4,4 m σε μήκος είναι B.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
