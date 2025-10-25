EV SUV σε τιμή έκπληξη - Το δοκιμάζουμε

Αλλά το νέο C3 Aircross δεν είναι ανυπεράσπιστο. Το αντίθετο. Η Citroën στοιχηματίζει την καλή της εμπορική πορεία σε αυτό. Και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που δοκιμάζουμε θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Παρατηρώ με ενδιαφέρον την τάση τα B-SUV να θέλουν να γίνουν πιο μεγάλα, προφανώς για να κόψουν από τα C-SUV, τα οποία θέλουν να γίνουν πιο μεγάλα, για να κόψουν από τα D και πάει λέγοντας. Τα όρια έχουν αρχίσει να θολώνουν. Παρ’ όλα αυτά, ένας γενικός μπούσουλας συνεχίζει να υφίσταται: οτιδήποτε κάτω από 4,4 m σε μήκος είναι B.