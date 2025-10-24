Ένα μήνυμα ζωής από την Κυβέρνηση
Μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών έκανε σήμερα τον γύρο της χώρας, καθώς χιλιάδες οδηγοί έλαβαν ένα SMS με έντονο κοινωνικό μήνυμα.

Πρόκειται για μια απλή αλλά ουσιαστική ενέργεια, που έρχεται σε μια περίοδο όπου η οδική ασφάλεια απασχολεί όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία.

