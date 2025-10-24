Ένα μήνυμα ζωής από την Κυβέρνηση
Ένα μήνυμα ζωής από την Κυβέρνηση
Μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών έκανε σήμερα τον γύρο της χώρας, καθώς χιλιάδες οδηγοί έλαβαν ένα SMS με έντονο κοινωνικό μήνυμα.
Πρόκειται για μια απλή αλλά ουσιαστική ενέργεια, που έρχεται σε μια περίοδο όπου η οδική ασφάλεια απασχολεί όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα