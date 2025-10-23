GAC AION: Ακόμα ένας κινεζικός κολοσσός στην Ελλάδα
GAC AION: Ακόμα ένας κινεζικός κολοσσός στην Ελλάδα
Η Inchcape Hellas διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, αναλαμβάνοντας τη διανομή της κινεζικής φίρμας ηλεκτροκίνησης GAC AION στη χώρα μας.
Η Inchcape Hellas, επίσημη αντιπρόσωπος των Toyota και Lexus στην Ελλάδα για περισσότερα από σαράντα χρόνια, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την GAC AION, την εξηλεκτρισμένη μάρκα του κινεζικού ομίλου Guangzhou Automobile Group. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Accelerate+, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά με νέες, τεχνολογικά προηγμένες προτάσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
