Η Changan στην Ελλάδα - Δοκιμάζουμε το Deepal S07
Το Deepal S07 είναι ένα ακόμη μοντέλο το οποίο δείχνει πως η Κίνα μπορεί πλέον να προσφέρει ποιότητα, τεχνολογία και ουσία. Η εποχή που το σήμα και μόνο αρκούσε, έχει περάσει. Τελεία… και Changan!
Η Changan μπορεί να ακούγεται ως κάτι νέο στα μέρη μας, όμως μόνο νεοφερμένη δεν είναι στον χώρο της παγκόσμιας αυτοκίνησης. Μάλιστα, η κινεζική εταιρεία με ιστορία 163 ετών και περισσότερα από 40 χρόνια στην παραγωγή αυτοκινήτων ανήκει στους μεγαλύτερους κατασκευαστές της χώρας της.
Έχει παρουσία σε 103 χώρες, δίκτυο 21 εργοστασίων, 145.000 εργαζόμενους και κέντρα Έρευνας και Εξέλιξης σε έξι χώρες, και όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για έναν παίκτη που ήρθε για να μείνει. Στην χώρα μας η Changan εκπροσωπείται από την Changan Hellas, εταιρεία του Ομίλου Βασιλάκη, με παρουσία ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα. Και πάμε στα «δικά» μας…
