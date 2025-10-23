Η Changan στην Ελλάδα - Δοκιμάζουμε το Deepal S07

Η

μπορεί να ακούγεται ως κάτι νέο στα μέρη μας, όμως μόνο νεοφερμένη δεν είναι στον χώρο της παγκόσμιας αυτοκίνησης. Μάλιστα, η κινεζική εταιρεία με ιστορία

και περισσότερα από

στην παραγωγή αυτοκινήτων ανήκει στους μεγαλύτερους κατασκευαστές της χώρας της.

Έχει παρουσία σε

, δίκτυο

,

και κέντρα Έρευνας και Εξέλιξης σε έξι χώρες, και όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για έναν παίκτη που ήρθε για να μείνει. Στην χώρα μας η Changan εκπροσωπείται από την

, εταιρεία του Ομίλου Βασιλάκη, με παρουσία ήδη σε

και