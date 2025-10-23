Οι εκθέσεις αυτοκινήτου παραμένουν άσος στο μανίκι της αγοράς

Παρά τη θεαματική, σε ορισμένες των περιπτώσεων, μείωση στην προσέλευση –με το Detroit Auto Show να πέφτει από 774.000 επισκέπτες το 2019 σε μόλις 275.000 το 2025– οι εκθέσεις αυτοκινήτου εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διαδικασία αγοράς. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των εκθέσεων Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Καναδά, το 40% των επισκεπτών σκοπεύει να αγοράσει ή να κάνει leasing αυτοκινήτου μέσα στους επόμενους 12 μήνες.