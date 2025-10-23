Κυβέρνηση: Να μην ανησυχούν οι κάτοχοι εταιρικών υβριδικών
NEWSAUTO.GR

Κυβέρνηση: Να μην ανησυχούν οι κάτοχοι εταιρικών υβριδικών

Η Κυβέρνηση φαίνεται πως άκουσε τελικά τις φωνές της αγοράς, αλλά και τη συζήτηση που άνοιξε το τελευταίο διάστημα μέσα από την αρθρογραφία του newsauto και την επαφή των ανθρώπων της αγορά στην Auto Thessaloniki, σχετικά με το αδιέξοδο που διαμορφωνόταν στα εταιρικά αυτοκίνητα.

Κυβέρνηση: Να μην ανησυχούν οι κάτοχοι εταιρικών υβριδικών

Οι επιχειρήσεις, οι οδηγοί και οι εταιρείες leasing είχαν εκφράσει έντονες ανησυχίες ότι το νέο πλαίσιο θα έθετε εκτός φοροαπαλλαγών εκατοντάδες plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, οδηγώντας σε μια ανεξέλεγκτη ανατροπή της αγοράς εταιρικών οχημάτων. Έπειτα από αυτές τις αντιδράσεις, το αρμόδιο υπουργείο επανεξέτασε τα δεδομένα και προχωρά σε διορθωτική ρύθμιση που αναμένεται να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ανώτατο όριο εκπομπών CO₂ για τα εταιρικά αυτοκίνητα που διατηρούν φορολογικά προνόμια αυξάνεται από τα 50 στα 75 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα οχήματα που πληρούν το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ρύπων Euro 6e-bis, το οποίο εφαρμόζεται για καινούργια μοντέλα από το 2025 και για όλα τα οχήματα από το 2026. Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της αναθεωρημένης μεθόδου μέτρησης εκπομπών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα plug-in υβριδικά. Με τη νέα διαδικασία, τα PHEV εμφανίζουν αυξημένες εργοστασιακές τιμές κατανάλωσης και εκπομπών, γεγονός που θα τα έβγαζε εκτός του ισχύοντος πλαισίου των 50 γρ./χλμ., εάν το κράτος δεν παρενέβαινε...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης