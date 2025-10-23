Κυβέρνηση: Να μην ανησυχούν οι κάτοχοι εταιρικών υβριδικών

Οι επιχειρήσεις, οι οδηγοί και οι εταιρείες leasing είχαν εκφράσει έντονες ανησυχίες ότι το νέο πλαίσιο θα έθετε εκτός φοροαπαλλαγών εκατοντάδες plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, οδηγώντας σε μια ανεξέλεγκτη ανατροπή της αγοράς εταιρικών οχημάτων. Έπειτα από αυτές τις αντιδράσεις, το αρμόδιο υπουργείο επανεξέτασε τα δεδομένα και προχωρά σε διορθωτική ρύθμιση που αναμένεται να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ανώτατο όριο εκπομπών CO₂ για τα εταιρικά αυτοκίνητα που διατηρούν φορολογικά προνόμια αυξάνεται από τα 50 στα 75 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα οχήματα που πληρούν το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ρύπων Euro 6e-bis, το οποίο εφαρμόζεται για καινούργια μοντέλα από το 2025 και για όλα τα οχήματα από το 2026. Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της αναθεωρημένης μεθόδου μέτρησης εκπομπών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα plug-in υβριδικά. Με τη νέα διαδικασία, τα PHEV εμφανίζουν αυξημένες εργοστασιακές τιμές κατανάλωσης και εκπομπών, γεγονός που θα τα έβγαζε εκτός του ισχύοντος πλαισίου των 50 γρ./χλμ., εάν το κράτος δεν παρενέβαινε...





