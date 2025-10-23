Ποιο αυτοκίνητο σάρωσε τον Σεπτέμβριο στην Ευρώπη;

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η μεγάλη επιστροφή, μετά από εννέα μήνες, καθώς πρόκειται για ένα από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των πωλήσεων στη γηραιά ήπειρο.

