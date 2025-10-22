Δοκιμάζουμε το ολοκληρωμένο και οικονομικό SYM Joymax Z3i

Πολλά από τα καινούρια μοντέλα της SYM, είτε τα 125άρια όπως το JetX, είτε τα μεγαλύτερα όπως το ADX300 και το ADXTG400, έχουν κάνει ένα ξεκάθαρο βήμα εμπρός σε όλους τους τομείς. Τεχνολογία, εμφάνιση και επιδόσεις έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο, βάζοντας την εταιρεία εκ νέου σε θέση πρωταγωνιστή τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.