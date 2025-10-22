Δοκιμάζουμε το ολοκληρωμένο και οικονομικό SYM Joymax Z3i
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το ολοκληρωμένο και οικονομικό SYM Joymax Z3i

Οδηγούμε το νέο SYM Joymax Z και γοητευόμαστε από τις βασικές (απλές) αρχές ενός ολοκληρωμένου scooter καθημερινής χρήσης.

Δοκιμάζουμε το ολοκληρωμένο και οικονομικό SYM Joymax Z3i
Πολλά από τα καινούρια μοντέλα της SYM, είτε τα 125άρια όπως το JetX, είτε τα μεγαλύτερα όπως το ADX300 και το ADXTG400, έχουν κάνει ένα ξεκάθαρο βήμα εμπρός σε όλους τους τομείς. Τεχνολογία, εμφάνιση και επιδόσεις έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο, βάζοντας την εταιρεία εκ νέου σε θέση πρωταγωνιστή τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης