F1: Τέλος στα... ερωτικά μετα το κράξιμο

Οι οπαδοί -αλλά ακόμη και ο ίδιος ο Κάρλος Σάινθ– παραπονέθηκαν ότι πολλές ενδιαφέρουσες μονομαχίες στο μέσον της κατάταξης δεν προβλήθηκαν καθόλου. Ούτε καν σε replay. Σε αυτό προστέθηκε η επίμονη κριτική ότι οι προτεραιότητες του σκηνοθέτη ήταν διαφορετικές από ότι των οπαδών. Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο lifestyle παρά στον αγώνα, την ώρα της ζωντανής μετάδοσης.