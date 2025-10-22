F1: Τέλος στα... ερωτικά μετα το κράξιμο
Έπειτα από το κράξιμο που έπεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τηλεοπτική μετάδοση του GP στην Σιγκαπούρη, η σκηνοθεσία στο Όστιν ήταν αρκετά διαφορετική με αιθέριες… απουσίες!
Έπειτα από το κράξιμο που έπεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τηλεοπτική μετάδοση του GP στην Σιγκαπούρη, η σκηνοθεσία στο Όστιν ήταν αρκετά διαφορετική με αιθέριες… απουσίες!
Η τηλεοπτική σκηνοθεσία της F1 πυροδοτεί συχνά συζητήσεις. Αλλά μετά τον αγώνα της Σιγκαπούρης, η κριτική έγινε ιδιαίτερα έντονη.
Οι οπαδοί -αλλά ακόμη και ο ίδιος ο Κάρλος Σάινθ– παραπονέθηκαν ότι πολλές ενδιαφέρουσες μονομαχίες στο μέσον της κατάταξης δεν προβλήθηκαν καθόλου. Ούτε καν σε replay. Σε αυτό προστέθηκε η επίμονη κριτική ότι οι προτεραιότητες του σκηνοθέτη ήταν διαφορετικές από ότι των οπαδών. Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο lifestyle παρά στον αγώνα, την ώρα της ζωντανής μετάδοσης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr