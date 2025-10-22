F1: Τέλος στα... ερωτικά μετα το κράξιμο
NEWSAUTO.GR

F1: Τέλος στα... ερωτικά μετα το κράξιμο

Έπειτα από το κράξιμο που έπεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τηλεοπτική μετάδοση του GP στην Σιγκαπούρη, η σκηνοθεσία στο Όστιν ήταν αρκετά διαφορετική με αιθέριες… απουσίες!

F1: Τέλος στα... ερωτικά μετα το κράξιμο
UPD:

Η τηλεοπτική σκηνοθεσία της F1 πυροδοτεί συχνά συζητήσεις. Αλλά μετά τον αγώνα της Σιγκαπούρης, η κριτική έγινε ιδιαίτερα έντονη.

Οι οπαδοί -αλλά ακόμη και ο ίδιος ο Κάρλος Σάινθ– παραπονέθηκαν ότι πολλές ενδιαφέρουσες μονομαχίες στο μέσον της κατάταξης δεν προβλήθηκαν καθόλου. Ούτε καν σε replay. Σε αυτό προστέθηκε η επίμονη κριτική ότι οι προτεραιότητες του σκηνοθέτη ήταν διαφορετικές από ότι των οπαδών. Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο lifestyle παρά στον αγώνα, την ώρα της ζωντανής μετάδοσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης