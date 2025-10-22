Ξένες πινακίδες: Ποιοι μπορούν να κυκλοφορούν Ελλάδα και ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βλέπουμε αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες να κινούνται καθημερινά στην Ελλάδα. Κάποια ανήκουν σε τουρίστες, όμως αρκετά κυκλοφορούν από μόνιμους κατοίκους της χώρας – πολλές φορές καταχρηστικά.