CFMoto ZForce 800 Sport: Η απόλυτη off-road εμπειρία (+video)
CFMoto ZForce 800 Sport: Η απόλυτη off-road εμπειρία (+video)
Η CFMoto φέρνει στην Ελλάδα ένα άκρως διασκεδαστικό side-by-side το οποίο μπορεί να κινηθεί και σε δημόσιους δρόμους αφού ταξινομείται με πινακίδα κυκλοφορίας.
Ας συμφωνήσουμε σε κάτι: Ένα από τα καλύτερα πράγματα – αν όχι το καλύτερο – που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να έρθει κοντά στη φύση. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται με ένα όχημα, δηλαδή να συνδυάσεις την οδήγηση με τη φύση, τότε υπάρχει απογείωση συναισθημάτων, ευεξίας και αδρεναλίνης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα