Τι αυτοκίνητο αγοράζω στην Ελλάδα με λιγότερες από 18.000 ευρώ
Τι αυτοκίνητο αγοράζω στην Ελλάδα με λιγότερες από 18.000 ευρώ
Από 14.390 ευρώ ξεκινά το πιο προσιτό καινούργιο μοντέλο στην Ελλάδα. Συνολικά βρήκαμε 13 με τιμές κάτω των 18.000 ευρώ.
UPD:
Οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι που έχει παγώσει την αγορά σε συγκεκριμένα νούμερα πωλήσεων. Δύσκολα πλέον βρίσκεις προσιτά αυτοκίνητα, αυτά που συνήθως λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα