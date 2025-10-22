Τι αυτοκίνητο αγοράζω στην Ελλάδα με λιγότερες από 18.000 ευρώ

Οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι που έχει παγώσει την αγορά σε συγκεκριμένα νούμερα πωλήσεων. Δύσκολα πλέον βρίσκεις προσιτά αυτοκίνητα, αυτά που συνήθως λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.