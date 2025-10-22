Τι αυτοκίνητο αγοράζω στην Ελλάδα με λιγότερες από 18.000 ευρώ
NEWSAUTO.GR

Τι αυτοκίνητο αγοράζω στην Ελλάδα με λιγότερες από 18.000 ευρώ

Από 14.390 ευρώ ξεκινά το πιο προσιτό καινούργιο μοντέλο στην Ελλάδα. Συνολικά βρήκαμε 13 με τιμές κάτω των 18.000 ευρώ.

Τι αυτοκίνητο αγοράζω στην Ελλάδα με λιγότερες από 18.000 ευρώ
UPD:
Οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι που έχει παγώσει την αγορά σε συγκεκριμένα νούμερα πωλήσεων. Δύσκολα πλέον βρίσκεις προσιτά αυτοκίνητα, αυτά που συνήθως λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης