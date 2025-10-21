Οι Alfa Romeo Giulia και Stelvio θα συνεχίσουν να... μυρίζουν βενζίνη
Οι Alfa Romeo Giulia και Stelvio θα συνεχίσουν να... μυρίζουν βενζίνη
Η μιλανέζικη μάρκα προχωρά σε αναπροσαρμογή των σχεδίων εξηλεκτρισμού των μοντέλων της και παρατείνει τη ζωή των θερμικών.
Η Alfa Romeo αλλάζει ρότα και παγώνει προσωρινά τα σχέδια εξηλεκτρισμού της γκάμας της, παρατείνοντας τη ζωή των Giulia και Stelvio έως το 2027, με νέες υβριδικές εκδόσεις και ανανεωμένους κινητήρες diesel.
