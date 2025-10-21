Οι Alfa Romeo Giulia και Stelvio θα συνεχίσουν να... μυρίζουν βενζίνη

Η Alfa Romeo αλλάζει ρότα και παγώνει προσωρινά τα σχέδια εξηλεκτρισμού της γκάμας της, παρατείνοντας τη ζωή των Giulia και Stelvio έως το 2027, με νέες υβριδικές εκδόσεις και ανανεωμένους κινητήρες diesel.