Έρχεται η πιο τεχνολογικά προηγμένη Yamaha Tenere στην ιστορία
Η Yamaha παρουσίασε την ανανεωμένη Tenere World Raid με πλούσια τεχνολογία, μονάδα IMU 6 αξόνων και μειωμένο βάρος.
Η Yamaha αποκάλυψε τη νέα Tenere 700 World Raid του 2026, μια αναβαθμισμένη έκδοση της ήδη εμβληματικής adventure που υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις και τεχνολογία αιχμής για κάθε είδους διαδρομή από την άσφαλτο έως τις πιο απαιτητικές off-road προκλήσεις. Το σημείο που εστίασε την προσοχή της περισσότερο η Yamaha είναι στα ηλεκτρονικά θέλοντας να κάνει ακόμα πιο αποτελεσματική τη μοτοσικλέτα.
