Αυτό είναι το μικρότερο και πιο προσιτό Toyota Land Cruiser - Θα έρθει Ελλάδα;
Αυτό είναι το μικρότερο και πιο προσιτό Toyota Land Cruiser - Θα έρθει Ελλάδα;

Η ιαπωνική εταιρεία επαναφέρει το όνομα FJ, μέσω ενός «baby» Land Cruiser, το οποίο συνδυάζει ρετρό σχεδίαση με περιπετειώδη χαρακτήρα.

Αυτό είναι το μικρότερο και πιο προσιτό Toyota Land Cruiser - Θα έρθει Ελλάδα;
Η Toyota αναβιώνει το όνομα FJ, παρουσιάζοντας τη νέα, μικρότερη εκδοχή του Land Cruiser -ένα μοντέλο που συνδυάζει το κλασικό πνεύμα περιπέτειας της οικογένειας με ρετρό σχεδίαση και πιο λογικές διαστάσεις.

